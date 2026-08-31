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ФСБ отчиталась о поимке мужчины и женщины в Крыму, шпионивших по заданию Украины

ФСБ отчиталась о поимке мужчины и женщины в Крыму, шпионивших по заданию Украины

В Крыму задержаны двое местных жителей, мужчина и женщина, которых обвиняют в передаче спецслужбам Украины данных о расположении объектов Минобороны РФ на полуострове.

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