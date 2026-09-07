В Москве обсудили мониторинг электронного голосования на выборах в Госдуму

Инфраструктура электронного голосования в Москве успешно прошла стресс-тесты и готова к проведению грядущих выборов в Госдуму.
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