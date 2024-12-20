В воскресенье астраханцы увидят последний звездопад уходящего года

На землю устремятся пылевые частицы Урсиды. В ночь с 21 на 22 декабря астраханцы станут свидетелями последнего в 2024 году звездопада: наша Земля пересечет самую плотную часть пылевого шлейфа кометы 8P/Туттля, рассказали в Клубе астрономов-любителей имени Зигеля.
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