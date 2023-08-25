Политика как она есть

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  • Владимир Алтайцев
    Автор так охаял  капитализм Запада, воспев капитализм России, что впору поверить, что в РФ  днями и ночами пекутся  о...Здравствуй BRICS+...
  • Владимир Соловьев
    Ситуация в СССР, считай в России кардинально изменилась с приходом Сталина к Власти . С приходом Путина ситуация в ст...Здравствуй BRICS+...
  • Владимир Шалимов
    И перечисленных в этом дебильном опусе опричников - тоже.Догма Роджерса

Здравствуй BRICS+, или Прощай “нефтедоллар”

Здравствуй BRICS+, или Прощай “нефтедоллар”

Сокращение БРИКС (BRICS) было впервые предложено аналитиком Джимом О’Нилом в ноябре 2001 года в аналитической записке банка «Goldman Sachs» Building Better Global Economic BRICs (Строим лучшую мировую экономику).

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Ситуация в СССР, считай в России кардинально изменилась с приходом Сталина к Власти . С приходом Путина ситуация в стране кардинально изменилась в том, что он немного приостановил разрушение того, что построил Сталин и разрушил Ельцин. Кардинально ситуация в России  изменится по мнению Кедми, когда она перейдёт на социалистический уклад экономики. А этого пока никто не делает, потому, что просто не знают как и как самих себя перестроить от алчности к деньгам и богатству! Сейчас во власти немного прогрессивных людей. Большинство обыкновенные приспособленцы - милоновы.
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6 час.
Владимир Алтайцев
Автор так охаял  капитализм Запада, воспев капитализм России, что впору поверить, что в РФ  днями и ночами пекутся  о народе. На деле капитализм Запада  ничем  абсолютно  неотличим от капитализма  в РФ, Саудовской Аравии, в Бразилии или  в ЮАР. Он также ненасытен, также ему плевать на  людей ради прибыли.
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5 час.

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