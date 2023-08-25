Здравствуй BRICS+, или Прощай “нефтедоллар”

Владимир Соловьев

Ситуация в СССР, считай в России кардинально изменилась с приходом Сталина к Власти . С приходом Путина ситуация в стране кардинально изменилась в том, что он немного приостановил разрушение того, что построил Сталин и разрушил Ельцин. Кардинально ситуация в России изменится по мнению Кедми, когда она перейдёт на социалистический уклад экономики. А этого пока никто не делает, потому, что просто не знают как и как самих себя перестроить от алчности к деньгам и богатству! Сейчас во власти немного прогрессивных людей. Большинство обыкновенные приспособленцы - милоновы.