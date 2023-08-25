Сокращение БРИКС (BRICS) было впервые предложено аналитиком Джимом О’Нилом в ноябре 2001 года в аналитической записке банка «Goldman Sachs» Building Better Global Economic BRICs (Строим лучшую мировую экономику).
Здравствуй BRICS+, или Прощай “нефтедоллар”
Комментарии
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Владимир Соловьев
Ситуация в СССР, считай в России кардинально изменилась с приходом Сталина к Власти . С приходом Путина ситуация в стране кардинально изменилась в том, что он немного приостановил разрушение того, что построил Сталин и разрушил Ельцин. Кардинально ситуация в России изменится по мнению Кедми, когда она перейдёт на социалистический уклад экономики. А этого пока никто не делает, потому, что просто не знают как и как самих себя перестроить от алчности к деньгам и богатству! Сейчас во власти немного прогрессивных людей. Большинство обыкновенные приспособленцы - милоновы.
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6 час.
Владимир Алтайцев
Автор так охаял капитализм Запада, воспев капитализм России, что впору поверить, что в РФ днями и ночами пекутся о народе. На деле капитализм Запада ничем абсолютно неотличим от капитализма в РФ, Саудовской Аравии, в Бразилии или в ЮАР. Он также ненасытен, также ему плевать на людей ради прибыли.
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5 час.
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