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Бизнес журнал. Центр

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Под каблуком 2025: владелицы самых прибыльных компаний ЦФО

Под каблуком 2025: владелицы самых прибыльных компаний ЦФО

Главные женщины частного бизнеса вновь в поле зрения «Бизнес-журнала. Центр». Ежегодно, накануне 8 Марта, редакция составляет новый рейтинг, в который включает владелиц крупнейших компаний Центрального федерального округа.

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