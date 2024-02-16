В Гидрометцентре объяснили, почему нынешнюю зиму в Карелии можно назвать аномальной

Карелия в течение зимы пережила несколько волн сильных морозов и обильные осадки в виде снега. Почему такие погодные условия можно считать аномальными, рассказала ведущий синоптик карельского Гидрометцентра Елена Ишкина.
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