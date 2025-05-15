Персональный ход: умный ортез с вариантами жесткости восстановит после травм

Молодые ученые разработали реабилитационный ортез, который в точности повторяет анатомические особенности лучезапястного или голеностопного сустава пациента и позволяет программировать жесткость фиксации в зависимости от тяжести травмы.
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