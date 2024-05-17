Рынок открылся ростом при поддержке нефти

Российский рынок открыл торги в пятницу, 17 мая, повышением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии поднялся на 0,34% до 3497,88 пункта, индекс РТС вырос на 0,17% до 1210,04 пункта.
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