Рынок открылся ростом при поддержке нефти

Российский рынок открыл торги в пятницу, 17 мая, повышением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии поднялся на 0,34% до 3497,88 пункта, индекс РТС вырос на 0,17% до 1210,04 пункта.