Онлайн-акцию "Мама - первое слово" поддерживают российские полицейские

В преддверии Дня матери полиция Красноярского края в своих официальных аккаунтах в социальных сетях запустила онлайн-акцию «Мама - первое слово», в рамках которой публикуются фотографии сотрудников со своими мамами со словами благодарности матерям.
В преддверии Дня матери полиция Красноярского края в своих официальных аккаунтах в социальных сетях запустила онлайн-акцию «Мама - первое слово», в рамках которой публикуются фотографии сотрудников со своими мамами со словами благодарности матерям.
Свежие комментарии