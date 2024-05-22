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Конгрессмены требуют разрешить Украине наносить удары по России оружием США

Конгрессмены требуют разрешить Украине наносить удары по России оружием США

Группа американских конгрессменов во главе с главой комитета по разведке Палаты представителей Майком Тернером потребовала от министра обороны Ллойда Остина разрешить Украине наносить американским оружием удары по объектам на территории России.

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