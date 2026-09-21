Стоматолог Коломакин предупредил о риске опущения дёсен от электрощётки

Электрические щётки удаляют налет эффективнее ручных и лучше защищают дёсны, но при некоторых состояниях ими пользоваться нельзя, предупредил стоматолог Захар Коломакин в беседе с argumenti.
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