Де Йонг о «Барсе»: «Не представлял, что за 4 года выиграю только 4 трофея. Ожидал выиграть вдвое больше – разочарован»

Нидерландский полузащитник перешел в каталонский клуб в 2019 году из «Аякса». «Должен признаться: когда я подписывал контракт с «Барселоной», то не представлял, что за 4 года я выиграю только 1 чемпионат, 1 Кубок Испании и 1 Суперкубок Испании.