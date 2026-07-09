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Для воспитанников Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей провели увлекательный урок дорожной безопасности

Сотрудник ГБУ «Безопасность дорожного движения» провел для воспитанников Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Республике Татарстан увлекательный урок, посвященный безопасности дорожного движения.

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