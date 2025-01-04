В Поморье работает 1285 предприятий общественного питания

Об этом сообщила министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина БажановаОб этом сообщила министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова— В 2024 году торговля заняла пятое место во внутреннем региональном продукте.
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