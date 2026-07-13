Глава МИД Сибига призвал польских политиков не нагнетать ненависть к Украине

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига осудил инцидент с оскорблениями украинской девочки в рейсовом автобусе в Польше и призвал польских политиков не нагнетать ненависть к соседней стране и ее гражданам.
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