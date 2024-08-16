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Русское оружие

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📹❗️Взвод ЗРК "Patriot PAC-2" в составе пусковых установок M901 накрыт кассетной боевой частью оперативно-тактической квазибаллистической ракеты 9М723-1К5 комплекса "Искандер-М" в Днепропетровской области.

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