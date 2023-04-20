Режиссёр «Вызова» Клим Шипенко рассказал про зависть коллег

Споры о том, нужен ли был такой дорогостоящий киноэксперимент, шли и до того, как съемочная группа фильма «Вызов» – режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд – полетели на МКС, чтобы «на натуре» отснять нужные сцены, и после их возвращения.