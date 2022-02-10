На директора частной компании Уссурийска заведено уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы двум работникам АО "ФИБ", сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы двум работникам АО "ФИБ", сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
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