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Крымская газета

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Как модернизируют дороги на юге России

Как модернизируют дороги на юге России

В России уделяется пристальное внимание укреплению дорожного каркаса страны, поскольку это даёт импульс для развития экономики и улучшения качества жизни граждан, сообщил Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

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