В астраханское «Динамо» пришел обладатель Кубка России

Хотя в реальности – третий голкипер «Виктора». Поскольку команду покинули два вратаря (Матвей Кревчик и Андрей Никулин), астраханское «Динамо» срочно взяло в аренду третьего голкипера ставропольского «ВиктОра» Александра Лысенко.
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