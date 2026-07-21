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Пункт-А

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В астраханское «Динамо» пришел обладатель Кубка России

В астраханское «Динамо» пришел обладатель Кубка России

Хотя в реальности – третий голкипер «Виктора». Поскольку команду покинули два вратаря (Матвей Кревчик и Андрей Никулин), астраханское «Динамо» срочно взяло в аренду третьего голкипера ставропольского «ВиктОра» Александра Лысенко.

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