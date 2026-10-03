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Phantom добавил встроенную поддержку BNB Chain

Phantom добавил встроенную поддержку BNB Chain

Phantom, кошелек для самостоятельного хранения, на котором была построена его репутация Solana, добавил встроенную поддержку для BNB Chain.

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