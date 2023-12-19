Биохимик Поликарпова предупредила, что испорченная вода из кулера может привести к сальмонеллезу

Научный сотрудник лаборатории экологической биохимии Государственного университета просвещения Людмила Поликарпова в разговоре с «Известиями» объяснила, почему ни в коем случае нельзя пить испорченную питьевую воду из кулера.
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