Сотрудники полиции Хабаровского края возбудили уголовное дело о незаконном обороте водных биологических ресурсов

В рамках оперативно-профилактической операции «Путина-2024» сотрудниками районного отдела полиции у 29-летнего жителя одного из сел Амурского района в ходе обыска его места проживания было обнаружено и изъято 7 фрагментов рыбы осетровых видов, которые он незаконно приобрел и хранил для личного потребления.