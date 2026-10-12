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Немкин: мошенники звонят гражданам от имени жилищной инспекции

Немкин: мошенники звонят гражданам от имени жилищной инспекции

Мошенники представляются сотрудниками жилищной инспекции и сообщают о якобы выявленных нарушениях в квартире или доме.

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