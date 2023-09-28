В Свердловской области ищут девочку с веснушками, которая ушла из ребцентра. Фото

В Первоуральске (Свердловская область) полиция разыскивает 15-летнюю Полину Дерябину, которая шесть дней назад ушла из детского социального-реабилитационного центра «Росинка» на улице Ильича и с тех пор не выходит на связь.
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