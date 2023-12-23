Российские военнослужащие уничтожили два танка Leopard 2 в зоне СВО

Российские военные отразили сем контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. При этом военные уничтожили два танка Leopard 2, рассказал начальник пресс-центра группировки сил «Запад» Сергей Зыбинский.
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