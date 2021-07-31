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Ровно 150 лет назад родился отец карельской офтальмологии

Ровно 150 лет назад родился отец карельской офтальмологии

Рассказываем, кто такой Илья Александрович Шехман (1871 — 1939) 31 июля 1871 года родился Илья Александрович Шехман (1871 — 1939) — основоположник офтальмологической помощи в Карелии, основатель глазного отделения губернской земской больницы.

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