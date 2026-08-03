В результате падения обломков БПЛА в Архипо-Осиповке на Кубани число погибших увеличилось до 4 человек, пострадали 10 человек, сообщает оперштаб региона.
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В результате падения обломков БПЛА в Архипо-Осиповке на Кубани число погибших увеличилось до 4 человек, пострадали 10 человек, сообщает оперштаб региона.
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