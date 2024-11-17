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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие гвардейской общевойсковой армии ВВО организовали практические занятия по основам тактической медицины и по огневой подготовке для юнармейцев

Военнослужащие гвардейской общевойсковой армии ВВО организовали практические занятия по основам тактической медицины и по огневой подготовке для юнармейцев

Инструкторы рассказали и показали ребятам, как оказывать первую доврачебную помощь в полевых условиях, как правильно и с помощью каких подручных средств эвакуировать условно раненых с поля боя, как останавливать различные виды кровотечений.

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