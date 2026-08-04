Дополнительный «Финист» свяжет Екатеринбург и Камышлов на «УралТерраДжаз»

8 августа в Камышлове состоится международный джазовый фестиваль «УралТерраДжаз». Для удобства гостей мероприятия Свердловская железная дорога организовала дополнительный скоростной электропоезд, связывающий Екатеринбург и Камышлов.
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