Спикер кабмина Леви: Израиль оспорит иск Южной Африки о геноциде в секторе Газа

Представитель израильского правительства Эйлон Леви заявил, что Израиль предстанет перед Международным судом в Гааге, чтобы оспорить обвинения Южной Африки в геноциде в связи с боевыми действиями в секторе Газа.
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