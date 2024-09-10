МегаФон разогнал мобильный интернет в Знаменске

Жители третьего по численности города региона теперь загружают онлайн-сервисы в два раза быстрее. Оператор определил локации с растущей активностью абонентов в Сети и установил новое телеком‑оборудование.
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