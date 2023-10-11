Фонд оплаты на 2024 год вырос на 700 млн рублей Спортсменам сборной России повысят зарплату в следующем году, рассказала директор департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Минфина Светлана Гашкина.
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