Силовики Эквадора задержали почти 330 человек и ликвидировали пять преступников

После начала беспорядков в Эквадоре полиция и армия страны задержала 329 вероятных преступников и ликвидировали пять террористов, сообщил глава объединенного командования вооруженных сил страны Хайме Вела Эрасо.
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