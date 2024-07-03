Тюменские нефтяники «показали кукиш» госорганам

Тюменская «дочка» «Роснефти», ООО «Уватнефтегаз», выиграла дело о нанесении ущерба окружающей среде. Иск на 100 миллионов рублей из-за разлива нефтепродуктов предъявлял компании Росприроднадзор, сообщает электронная картотека арбитражных дел.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии