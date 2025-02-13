Ирина Винер: уход с поста главного тренера и новый этап в российской гимнастике Татьяна СергееваПосле неожиданного решения Ирины Винер покинуть пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике, спортивное сообщество оказалось в состоянии активного обсуждения.
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