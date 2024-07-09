Соболев в шаге от «Зенита», последняя россиянка снялась с «Уимблдона», Баринов не пойдет на понижение зарплаты в Ла Лиге, новый форвард ЦСКА, Сафонов просит снизить алименты до 300 тысяч и другие новости

1. Главный трансфер межсезонья могут оформить в ближайшие дни: Александр Соболев в шаге от перехода в «Зенит», если верить источникам «Первого спорта».
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