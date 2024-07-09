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  • Максим Комаров
    А ведь через 5-6 лет Соболев закончит с профессиональной карьерой, и все это забудется. Как с Дзюбой - где он, что с ...Соболев в шаге от...
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Соболев в шаге от «Зенита», последняя россиянка снялась с «Уимблдона», Баринов не пойдет на понижение зарплаты в Ла Лиге, новый форвард ЦСКА, Сафонов просит снизить алименты до 300 тысяч и другие новости

Соболев в шаге от «Зенита», последняя россиянка снялась с «Уимблдона», Баринов не пойдет на понижение зарплаты в Ла Лиге, новый форвард ЦСКА, Сафонов просит снизить алименты до 300 тысяч и другие новости

1. Главный трансфер межсезонья могут оформить в ближайшие дни: Александр Соболев в шаге от перехода в «Зенит», если верить источникам «Первого спорта».

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Комментарии
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Максим Комаров
Отличный показатель
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7 час.
Максим Комаров
Сага с переходом Соболева в Зенит достигла апогея, по-моему. Уже абсолютно всем хочется, чтобы это закончилось - так или иначе. Парадокс, но это та редкая ситуация, когда болельщики с берегов Тушинки солидарны с коллегами с берегов Невы: и те, и другие резко не хотят этого трансфера! Подобного «единения» я и припомнить не могу. Но. Как обычно, склочная человеческая натура берет вверх, и вместо «солидарности» интернет взрывает взаимная ругань и оскорбления. А «инсайдеры» это все подогревают.
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5 час.
Максим Комаров
А ведь через 5-6 лет Соболев закончит с профессиональной карьерой, и все это забудется. Как с Дзюбой - где он, что с ним? Зенит за это время станет чемпионом 5-6 раз, с Соболевым или без него. Вот это история сохранит! Остальное - суета
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5 час.

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