Соболев в шаге от «Зенита», последняя россиянка снялась с «Уимблдона», Баринов не пойдет на понижение зарплаты в Ла Лиге, новый форвард ЦСКА, Сафонов просит снизить алименты до 300 тысяч и другие новости

Максим Комаров

Сага с переходом Соболева в Зенит достигла апогея, по-моему. Уже абсолютно всем хочется, чтобы это закончилось - так или иначе. Парадокс, но это та редкая ситуация, когда болельщики с берегов Тушинки солидарны с коллегами с берегов Невы: и те, и другие резко не хотят этого трансфера! Подобного «единения» я и припомнить не могу. Но. Как обычно, склочная человеческая натура берет вверх, и вместо «солидарности» интернет взрывает взаимная ругань и оскорбления. А «инсайдеры» это все подогревают.