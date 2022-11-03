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NYT: Маск рассматривает возможность введения платных личных сообщений в Twitter

NYT: Маск рассматривает возможность введения платных личных сообщений в Twitter

Газета New York Times, ссылаясь на источники, заявило в своем материале, что американский предприниматель Илон Маск, который недавно приобрел социальную сеть Twitter, и его помощники рассматривают возможность ввести функцию платных личных сообщений.

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