Новое поколение человекоподобных роботов Atlas будет полностью электрическим

Американская компания Boston Dynamics презентовала новое поколение роботов Atlas. Сообщается, что они будут полностью электрическими, в отличие от прошлого поколения, где, преимущественно, использовалась гидравлика.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии