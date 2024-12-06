Сирия – российский чемодан без ручки

Юрий Ильинов

Герасимов одним звонком остановил удары ракетами ATACMS по России «КП»: звонок Герасимова в США остановил удары ВСУ по РФ ракетами ATACMS Сегодня Министерство обороны РФ официально подтвердило факт того, что 27 ноября, спустя шесть дней после удара ракетой «Орешник» по промышленному объекту в Днепропетровске, начальник российского Генерального штаба Валерий Герасимов переговорил по телефону со своим американским коллегой, председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльзом Брауном. Инициировала беседу российская сторона. Согласно информации оборонного ведомства, во время разговора Герасимов сообщил представителю ВС США о предстоящих учениях Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России в восточной части Средиземного моря, которые будут включать практическую стрельбу и запуск высокоточных ракет. Как указали в Министерстве обороны, информация о стрельбах была передана американской стороне для предотвращения потенциальных инцидентов с американскими кораблями и силами НАТО, находящимися поблизости от района учений. В то же время западные СМИ сообщают о том, что одной из основных обсуждаемых тем беседы военачальников был новый вид российского оружия — ракета «Орешник». Обозреватели «КП» отмечают, что после переговоров между Герасимовым и Брауном, по удивительному совпадению, ВСУ прекратили ракетные обстрелы с использованием натовского военного арсенала. «С тех пор ни одного удара ATACMS по России больше не было. Белый дом и Пентагон взяли паузу на размышление? Вняли грозному предупреждению Герасимова? Просчитывают, куда еще могут полететь российские „Орешники“ (да и не только они!), если всем известно, что ракеты ATACMS запускает не ВСУ, а, строго говоря, сами американцы», отмечается в публикации.