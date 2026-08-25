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Заседание «Норникеля» по дивидендам и финансовая отчетность МТС

Заседание «Норникеля» по дивидендам и финансовая отчетность МТС

Совет директоров ПАО «ГМК Норильский никель» на заседании 25 августа 2026 года рассмотрел вопрос о рекомендациях по выплате промежуточных дивидендов за первое полугодие 2026 года, а также определил даты проведения внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА).

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