Заседание «Норникеля» по дивидендам и финансовая отчетность МТС

Совет директоров ПАО «ГМК Норильский никель» на заседании 25 августа 2026 года рассмотрел вопрос о рекомендациях по выплате промежуточных дивидендов за первое полугодие 2026 года, а также определил даты проведения внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА).