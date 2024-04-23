ВС РФ эвакуировали подбитый немецкий танк Leopard 2А5 с линии фронта

Бронетанковый ремонтный взвод российской армии с помощью сил и средств технической разведки выполнил эвакуацию с линии фронта поврежденного танка Leopard 2А5, поставленного Вооруженным силам Украины (ВСУ) западными партнерами.
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