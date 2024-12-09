Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 281 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Елкин
    Посмотрим! Время покажет, кто прав!Какую выгоду Росс...
  • Надежда
    Какие украинцы и какая лошадь!? Кто там их спрашивал, хозяин дал задание и "мясо" покорно пошло на убой...Не на ту лошадь п...
  • Петр Евланов
    Не бегать надо,а защищать свою чтрану.Несколько стран Е...

Осторожно - мошенники!

Осторожно - мошенники!

 Новый мошеннический шаблон, имитирующий «Госуслуги».  На домене GOSUSLUGIFORMS[.]RU вам предлагается заполнить заявление о мошенничестве в Центробанк и подтвердить его кодом, полученным с номера 300 (привязан к ЦБ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх