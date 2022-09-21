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Телеобращение Владимира Путина: Москва поддержит решение референдумов в Донбассе и на юге Украины, в России объявлена частичная мобилизация

Телеобращение Владимира Путина: Москва поддержит решение референдумов в Донбассе и на юге Украины, в России объявлена частичная мобилизация

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к стране в среду, 21 сентября, пообещал, что Российская Федерация использует все средства для защиты своей территориальной целостности и своего народа.

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