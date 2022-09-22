Почти 80% мальтийцев недовольны системой образования республики

77,8% молодежи на Мальте считают, что система образования на острове останется плохой или же еще ухудшится в ближайшие пять лет, показал опрос, проведенный FreeHour совместно с Marketing Advisory Services, 21 сентября сообщило издание Lovin Malta.
77,8% молодежи на Мальте считают, что система образования на острове останется плохой или же еще ухудшится в ближайшие пять лет, показал опрос, проведенный FreeHour совместно с Marketing Advisory Services, 21 сентября сообщило издание Lovin Malta.
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