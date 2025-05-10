❗️🔊Песков подтвердил, что перемирие на дни 80-летия Победы, предложенное Путиным, завершено. — Переговоры России и Украины в Стамбуле возобновятся с учётом реальной ситуации, рассказал Ушаков.
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❗️🔊Песков подтвердил, что перемирие на дни 80-летия Победы, предложенное Путиным, завершено. — Переговоры России и Украины в Стамбуле возобновятся с учётом реальной ситуации, рассказал Ушаков.