Бывшего премьер-министра Венгрии оштрафовали за оскорбление Орбана

Бывший премьер-министр Венгрии, депутат от оппозиционной левой партии «Демократическая коалиция» Ференц Дюрчань оштрафован на сумму $38 тысяч за оскорбление действующего главы правительства страны Виктора Орбана.
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