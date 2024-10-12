Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Бывшего премьер-министра Венгрии оштрафовали за оскорбление Орбана

Бывшего премьер-министра Венгрии оштрафовали за оскорбление Орбана

Бывший премьер-министр Венгрии, депутат от оппозиционной левой партии «Демократическая коалиция» Ференц Дюрчань оштрафован на сумму $38 тысяч за оскорбление действующего главы правительства страны Виктора Орбана.

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