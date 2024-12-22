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Крупное ДТП на юго-востоке Москвы: 17 пострадавших

Крупное ДТП на юго-востоке Москвы: 17 пострадавших

Около 20:20 мск вечером в воскресенье, 22 декабря, на юго-востоке Москвы произошла крупная авария. На перекрестке Новочеркасского бульвара (в районе дома №30) и улицы Маршала Голованова пожарный "Камаз", следующий по бульвару, проехал на красный свет светофора, в результате чего столкнулся с рейсовым автобусом 751 маршрута.

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