Крупное ДТП на юго-востоке Москвы: 17 пострадавших

Около 20:20 мск вечером в воскресенье, 22 декабря, на юго-востоке Москвы произошла крупная авария. На перекрестке Новочеркасского бульвара (в районе дома №30) и улицы Маршала Голованова пожарный "Камаз", следующий по бульвару, проехал на красный свет светофора, в результате чего столкнулся с рейсовым автобусом 751 маршрута.