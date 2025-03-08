Более 30 украинских беспилотников атаковали ночью регионы России Украина и Россия продолжают каждую ночь атаковать друг друга при помощи беспилотных летательных аппаратов.
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Более 30 украинских беспилотников атаковали ночью регионы России Украина и Россия продолжают каждую ночь атаковать друг друга при помощи беспилотных летательных аппаратов.
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