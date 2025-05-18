Янина Павленко: Склоняем головы в память о жертвах депортации народов Крыма

Склоняем головы в память о жертвах депортации народов Крыма. Тех, кто был насильно выброшен из родного дома, в нечеловеческих условиях вывезен на чужбину по одному лишь признаку – национальности… Это одна из самых страшных трагедий, самых чёрных страниц истории не только Крыма, но и всей страны.